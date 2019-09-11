Рябков встретился с и.о. гендиректора МАГАТЭ

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду провел встречу в Вене с исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнелом Феруцэ, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по основным вопросам деятельности МАГАТЭ, включая выборы нового генерального директора агентства", - говорится в сообщении.
В конце июля скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства Совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ. Он является одним из четырех кандидатов пост главы МАГАТЭ. Остальные - представитель Аргентины при международных организациях в Вене, кандидат на пост гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, глава комитета по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.
Во вторник Рябков встречался в Москве с Гросси.
Новый генеральный директор МАГАТЭ должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января следующего года, выдвижение кандидатур на этот пост закончится 5 сентября, заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Встреча Рябкова и Феруцэ состоялась после того, как на прошлой неделе Иран объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, из-за отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий. В Тегеране сообщили, что задействуют ряд центрифуг вне положений ядерного соглашения.