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РИА Новости

Рябков встретился с и.о. гендиректора МАГАТЭ

21:14 11.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду провел встречу в Вене с исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнелом Феруцэ, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по основным вопросам деятельности МАГАТЭ, включая выборы нового генерального директора агентства", - говорится в сообщении.
В конце июля скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства Совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ. Он является одним из четырех кандидатов пост главы МАГАТЭ. Остальные - представитель Аргентины при международных организациях в Вене, кандидат на пост гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, глава комитета по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.
Во вторник Рябков встречался в Москве с Гросси.
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Кандидат на пост главы МАГАТЭ назвал приоритеты в работе организации
Новый генеральный директор МАГАТЭ должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января следующего года, выдвижение кандидатур на этот пост закончится 5 сентября, заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Встреча Рябкова и Феруцэ состоялась после того, как на прошлой неделе Иран объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, из-за отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий. В Тегеране сообщили, что задействуют ряд центрифуг вне положений ядерного соглашения.
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Корнел ФеруцэМИД РФМАГАТЭСергей РябковМоскваРоссияВ мире
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