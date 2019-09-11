Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T20:23Z
https://ria.ru/20190911/1558588397.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/135998/80/1359988004_0:236:3501:2205_1036x0_80_0_0_128415c7315da65826c57bef644bcfd3.jpg
РИА Новости

В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны

20:23 11.09.2019
239
© REUTERS / Darren WhitesideПолиция в Индонезии
Полиция в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Полиция в Индонезии . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полиция Индонезии задержала 29 человек, которые подозреваются в массовых беспорядках на востоке страны, сообщает агентство Антара со ссылкой на главу полиции Западного Папуа Герри Рудольфа Нахака.
Задержанных подозревают в вандализме, поджогах и мародерстве. По словам Герри Рудольфа Нахака, задержания прошли в трех городах региона.
"Мы хотим убедиться, были ли действия задержанных спонтанными или же они руководствовались какими-либо указаниями", - добавил Нахак, однако отметил, что большая часть преступлений была совершена "под влиянием момента".
Он добавил, что еще 12 человек находятся в розыске.
Полицейская лента
29 августа, 14:48РИА Новости
В Индонезии применили слезоточивый газ для разгона протестующих
Интенсивные протесты на этнической почве, перешедшие в беспорядки, происходили в последние недели в восточной части Индонезии, в провинциях Папуа и Западное Папуа, в связи с дискриминацией студентов из Папуа в других провинциях страны. Протесты и беспорядки спровоцировали выложенные в интернет видеоматериалы, снятые во время массового конфликта между местными и папуасскими студентами на территории одного из университетов в западной части Индонезии.
400000
Обсудить 0
Папуа (Индонезия)ИндонезияВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
Лента
новостей
Карета скорой помощи в США
Во Флориде шесть человек пострадали при нападении мужчины с ножом
Трамп пообещал решить проблему с вейпами
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал ФРС довести базовую ставку до "нуля или ниже"
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
Президент Дональд Трамп
Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
Премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива
Премьер королевства Тонга скончался в возрасте 78 лет
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ
12:20"Роскосмос" рассекретил документы, связанные с началом лунной гонки
12:19"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400
12:19Глава Еврокомиссии раскритиковал кампании против массовой вакцинации
12:15В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
Лента новостейМолния