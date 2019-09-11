В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны

"Мы хотим убедиться, были ли действия задержанных спонтанными или же они руководствовались какими-либо указаниями", - добавил Нахак, однако отметил, что большая часть преступлений была совершена "под влиянием момента".

Интенсивные протесты на этнической почве, перешедшие в беспорядки, происходили в последние недели в восточной части Индонезии, в провинциях Папуа и Западное Папуа, в связи с дискриминацией студентов из Папуа в других провинциях страны. Протесты и беспорядки спровоцировали выложенные в интернет видеоматериалы, снятые во время массового конфликта между местными и папуасскими студентами на территории одного из университетов в западной части Индонезии.