В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полиция Индонезии задержала 29 человек, которые подозреваются в массовых беспорядках на востоке страны, сообщает агентство Антара со ссылкой на главу полиции Западного Папуа Герри Рудольфа Нахака.
Задержанных подозревают в вандализме, поджогах и мародерстве. По словам Герри Рудольфа Нахака, задержания прошли в трех городах региона.
"Мы хотим убедиться, были ли действия задержанных спонтанными или же они руководствовались какими-либо указаниями", - добавил Нахак, однако отметил, что большая часть преступлений была совершена "под влиянием момента".
Он добавил, что еще 12 человек находятся в розыске.
Интенсивные протесты на этнической почве, перешедшие в беспорядки, происходили в последние недели в восточной части Индонезии, в провинциях Папуа и Западное Папуа, в связи с дискриминацией студентов из Папуа в других провинциях страны. Протесты и беспорядки спровоцировали выложенные в интернет видеоматериалы, снятые во время массового конфликта между местными и папуасскими студентами на территории одного из университетов в западной части Индонезии.