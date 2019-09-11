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РИА Новости
Туризм

Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии

19:50 11.09.2019
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© Фото : РостуризмГлава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили на 23-й Генеральной ассамблее в Санкт-Петербурге
Глава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили на 23-й Генеральной ассамблее в Санкт-Петербурге
© Фото : Ростуризм
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова уверена, что ближайшие 10-15 лет станут прорывными для российского туризма.
Выступая на пресс-конференции в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), она согласилась, что задачи, которые ставит министерство экономического развития РФ и Ростуризм, очень амбициозны, но заверила, что они и должны быть такими.
"Мы бы их не ставили перед собой, если бы не верили, что сможем достичь этих целей. Мы будем много работать. Нам предстоит перезапустить всю туристическую отрасль, и предстоящие 10-15 лет должны стать прорывными для российской туриндустрии. Мы будем делать все возможное для того, чтобы развивать внутренний и въездной туризм - два основных наших приоритета", - сказала Догузова.
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ТуризмЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмВсемирная туристская организацияРостуризмРоссияСанкт-Петербург
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