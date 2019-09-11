Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии

Выступая на пресс-конференции в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), она согласилась, что задачи, которые ставит министерство экономического развития РФ и Ростуризм, очень амбициозны, но заверила, что они и должны быть такими.

"Мы бы их не ставили перед собой, если бы не верили, что сможем достичь этих целей. Мы будем много работать. Нам предстоит перезапустить всю туристическую отрасль, и предстоящие 10-15 лет должны стать прорывными для российской туриндустрии. Мы будем делать все возможное для того, чтобы развивать внутренний и въездной туризм - два основных наших приоритета", - сказала Догузова.