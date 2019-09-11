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РИА Новости

Эфиопия заинтересована в участии российских компаний в модернизации ГРЭС

18:45 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Эфиопия заинтересована в участии российских компаний в модернизации ГРЭС, построенной еще во времена Советского Союза, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканской республики Геду Андаргачеу.
Андаргачеу находится с рабочим визитом в Москве, накануне прошли его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министры договорились, в частности, о проведении в начале октября в Санкт-Петербурге седьмого заседания российско-эфиопской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Что касается гидроэнергетики, правительство Эфиопии заинтересовано в участии российских компаний в модернизации ГРЭС, которая была построена еще Советским Союзом. Участие российских компаний в этом проекте будет полезно для обеих сторон. Проблема заключается в наших регуляторных правилах – компания должна быть допущена к проекту по итогам конкурса", - сказал министр.
"Мы рекомендуем "Росатому" принять участие в конкурсном отборе – это поможет правительству принять решение, в ином случае по закону невозможно отдать проект компании", - добавил он.
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Доме приемов МИД России в Москве. 10 сентября 2109
18:27РИА Новости
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Сергей ЛавровМИД РФРосатомРоссияЭфиопияЭкономика
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Новости
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Доме приемов МИД России в Москве. 10 сентября 2109
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Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
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