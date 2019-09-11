МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Эфиопия заинтересована в участии российских компаний в модернизации ГРЭС, построенной еще во времена Советского Союза, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканской республики Геду Андаргачеу.

Андаргачеу находится с рабочим визитом в Москве, накануне прошли его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министры договорились, в частности, о проведении в начале октября в Санкт-Петербурге седьмого заседания российско-эфиопской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Что касается гидроэнергетики, правительство Эфиопии заинтересовано в участии российских компаний в модернизации ГРЭС, которая была построена еще Советским Союзом. Участие российских компаний в этом проекте будет полезно для обеих сторон. Проблема заключается в наших регуляторных правилах – компания должна быть допущена к проекту по итогам конкурса", - сказал министр.