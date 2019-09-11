Во Флориде шесть человек пострадали при нападении мужчины с ножом

ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного утром в среду в городе Таллахасси во Флориде, нападавший задержан, сообщают местные СМИ.

По имеющейся информации, нападение произошло на территории частной компании Duke Industries в индустриальном парке на северо-западной окраине города. "По прибытии полицейские обнаружили многочисленных пострадавших с ножевыми ранениями, им была оказана срочная медицинская помощь", - сообщила местная полиция в своем Twitter -аккаунте.

Начато расследование, иные детали пока не приводятся. Местные СМИ сообщают, что сотрудники компании, на территории которой произошел инцидент, помогли полиции задержать нападавшего. Как уточняет телеканал ABC со ссылкой на очевидцев, им оказался ранее уволенный бывший сотрудник компании.