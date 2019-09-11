Россия и Китай не угрожают безопасности США, заявили в Совфеде

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Никакая угроза в адрес США от России и Китая не исходит, утверждая обратное, американские власти манипулируют своими гражданами, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был вынужден увеличить военные расходы во многом из-за России и Китая.

"Очевидно, что никакая угроза от России и Китая в адрес США не исходит. Мы сконцентрированы на внутренних вопросах, на развитии экономики и социальной сферы, на улучшении жизни граждан. Всё для того, чтобы защитить себя и наших союзников на международной арене, у нас есть. А милитаризировать бюджет и промышленность мы не стремимся, так как не собираемся ни на кого нападать", - сказал Бондарев, подчеркнув, что нынешнее напряжение в российско-американских отношениях, не является "нашей инициативой и нашей виной".

Как отметил глава комитета, американская власть: и президент, и Госдепартамент, и законодатели – для сохранения лица, для того чтобы заручиться народной поддержкой и не утратить вотум доверия, придумывает "мнимые угрозы" со стороны двух ядерных держав.

"Убедительно? Для профессионалов – нет. Для сведущих людей – нет. Но для обывателей, особо не погружающихся в суть вопроса, такое объяснение вполне пригодно. Ведь американская власть не особо уважает своих граждан, манипулирует их интересами", - сказал парламентарий.

Он полагает, что подобные заявления вызваны во многом утратой США их позиций на мировом рынке вооружений. И Россия, и Китай выходят на передовую в этом вопросе, их орудию отдают предпочтение, в том числе и ближайшие союзники США, а портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил к концу 2018 года 50 миллиардов долларов, напомнил Бондарев.