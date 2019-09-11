Кадыров предложил назвать одну из улиц Грозного в честь академика Энеева

Академик РАН Тимур Энеев, в свое время рассчитавший, что человека можно вернуть на Землю после космического полета, скончался 8 сентября на 95-м году жизни. Он родился в Грозном 23 сентября 1924 года.

"Ушёл из жизни один из основоположников космонавтики, академик, лауреат Ленинской премии и кавалер многих орденов Тимур Энеев. Он родился в Грозном. Я поручил изучить вопрос присвоения имени Тимура Энеева одной из улиц Грозного", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким академика.

В 1950-х годах учёный занимался вопросами управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Результаты его расчетов были использованы при запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Помимо того, расчеты ученого по изменению орбиты спутника во время полета в верхних слоях атмосферы показали, что перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта. Это открытие в последующем было учтено при запуске в космос в 1961 году первого человека - Юрия Гагарина. Также Энеев рассчитал схемы старта с околоземной орбиты межпланетных зондов.