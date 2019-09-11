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РИА Новости

Новак заявил о единой с саудовским министром позиции по сделке ОПЕК+

16:45 11.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 11 сен - РИА Новости/Прайм. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и новый министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд едины во мнении, что все участники ОПЕК+ должны исполнять взятые на себя обязательства.
"Да, все должны исполнять взятые на себя обязательства", - ответил Новак на вопрос, есть ли у него единая позиция с новым министром энергетики Саудовской Аравии перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдёт в четверг.
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Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.
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Министерство энергетики РФОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияРоссияЭкономика
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