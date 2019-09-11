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РИА Новости
Единый день голосования

Избирком Севастополя утвердил итоги выборов в заксобрание

16:38 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Севастополь. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Выборы 8 сентября в законодательное собрание утверждены городским избиркомом Севастополя, сообщил журналистам глава избиркома Сергей Даниленко.
Горизбирком Севастополя объявил предварительные результаты распределения мандатов в региональном Заксобрании: "Единой России", по предварительным данным, достанется 15 мест из 24, впервые в севастопольском парламенте будет представлена КПРФ, представителям которой отойдут три мандата, ЛДПР увеличит свою фракцию с двух до трех депутатов, также впервые по одному месту получат эсеры, зеленые и Партия пенсионеров. Явка на выборах превысила 29%.
"Восьмого сентября прошло голосование. Мы все с вами были свидетелями и участниками голосования … Результатов (голосования на избирательных участках), признанных недействительными, нет. Признать выборы состоявшимися", - сказал Даниленко.
Он подтвердил, что в парламенте второго созыва будут представители шести партий.
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Единый день голосованияСергей ДаниленкоЛДПРКПРФКрымСевастополь
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