Избирком Севастополя утвердил итоги выборов в заксобрание

Горизбирком Севастополя объявил предварительные результаты распределения мандатов в региональном Заксобрании: "Единой России", по предварительным данным, достанется 15 мест из 24, впервые в севастопольском парламенте будет представлена КПРФ, представителям которой отойдут три мандата, ЛДПР увеличит свою фракцию с двух до трех депутатов, также впервые по одному месту получат эсеры, зеленые и Партия пенсионеров. Явка на выборах превысила 29%.