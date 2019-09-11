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РИА Новости

С Серебренникова сняли подписку о невыезде

16:36 11.09.2019 (обновлено: 18:49 11.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Кирилла Серебренникова и отменил режиссеру подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду — на возобновленных слушаниях — судья Ирина Аккуратова выступила с инициативой отправить материалы обратно прокурору. Юрист уточнила, что видит "нарушения в обвинительном заключении, содержащем противоречия", которые препятствуют рассмотрению и вынесению приговора.
Обвинение отреагировало на предложение отрицательно. В свою очередь, защита и подсудимый поддержали идею Аккуратовой. Кроме того, адвокаты еще раз напомнили, что, по их мнению, сведений для оправдания уже достаточно.
Последняя экспертиза оценила проекты "Седьмой студии" Серебренникова (в том числе проект "Платформа") как значительное культурное явление. Кроме того, защита настаивает, что режиссер и другие фигуранты не только не похищали государственные деньги, а, напротив, сэкономили их.
Режиссер Кирилл Серебренников в суде
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Теперь прокуратуре предстоит решить вопрос о переквалификации или закрытии дела.

Дело "Седьмой студии"

Фабула уголовного дела — вероятно, самого громкого в области культуры за последние годы — сводилась к тому, что, по версии следствия, Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на "Платформу". Они эти обвинения отрицают.
Под домашним арестом Серебренников пробыл больше полутора лет, с августа 2017 года, но не прерывал работу, хотя мера пресечения ее и затрудняла.
Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре высоко оцененный критикой балет "Нуреев", а также выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое.
В апреле Мосгорсуд изменил меру пресечения на подписку о невыезде, и Серебренников вернулся к полноценной работе в России. При этом у режиссера есть проекты за рубежом.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу Седьмой студии. 17 июня 2019
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Биография Кирилла Серебренникова
2852228118
Обсудить 12
РоссияДело Кирилла СеребренниковаКирилл СеребренниковПроисшествия
Популярные комментарии
Лучше бы выдворили и взяли подписку о въезде
11 сентября, 17:05
Товарищ Сухов
2240001
Пусть судьи и адвокаты этого кренделя крутят его "шедевры" своим детям. Круглосуточно.
11 сентября, 17:09
MrFiller
2400002
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