С Серебренникова сняли подписку о невыезде

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Кирилла Серебренникова и отменил режиссеру подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду — на возобновленных слушаниях — судья Ирина Аккуратова выступила с инициативой отправить материалы обратно прокурору. Юрист уточнила, что видит "нарушения в обвинительном заключении, содержащем противоречия", которые препятствуют рассмотрению и вынесению приговора.

Обвинение отреагировало на предложение отрицательно. В свою очередь, защита и подсудимый поддержали идею Аккуратовой. Кроме того, адвокаты еще раз напомнили, что, по их мнению, сведений для оправдания уже достаточно.

Последняя экспертиза оценила проекты "Седьмой студии" Серебренникова (в том числе проект "Платформа") как значительное культурное явление. Кроме того, защита настаивает, что режиссер и другие фигуранты не только не похищали государственные деньги, а, напротив, сэкономили их.

Теперь прокуратуре предстоит решить вопрос о переквалификации или закрытии дела.

Дело "Седьмой студии"

Фабула уголовного дела — вероятно, самого громкого в области культуры за последние годы — сводилась к тому, что, по версии следствия, Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на "Платформу". Они эти обвинения отрицают.

Под домашним арестом Серебренников пробыл больше полутора лет, с августа 2017 года, но не прерывал работу, хотя мера пресечения ее и затрудняла.

Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре высоко оцененный критикой балет "Нуреев", а также выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое.