Молдавия не будет пересматривать свою внешнюю политику, заявил глава МИД

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Молдавия не будет пересматривать устоявшиеся принципы своей внешней политики, заявил министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску.

"Мы пытаемся координировать наши внешнеполитические преференции. У нас есть в основе нынешнего партнёрства в парламенте несколько принципов. Один из самых важных принципов - это то, что Молдова не будет пересматривать те принципы внешней политики, которые стояли в основе нашей внешней политики иногда годами, иногда десятилетиями", - сказал Попеску в ходе встречи с главой международного комитета Совета Федерации РФ Константином Косачевым.

Попеску отметил, что "этот непересмотр предыдущих соглашений и принципов предполагает непересмотр договора ассоциации с Евросоюзом, непересмотр нашего участия в зоне свободной торговли СНГ, непересмотр и, соответственно, продолжение нашего сотрудничества с НАТО по индивидуальному плану действий". "Но, опять же, учитывая наш нейтралитет как государства", - сказал он.

"В основе нашей внешней политики и в основе наших отношений с Российской Федерацией остаётся то, что мы будем продолжать настаивать на необходимости вывода российских войск и вооружений из Приднестровья", - заявил глава молдавского МИД.

Он добавил, что посыл и программа Молдавии в отношениях с Российской Федерацией - "нормализация, но те основы, которые фактически все правительства Республики Молдова придерживались почти уже скоро 30 лет, остаются".

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.