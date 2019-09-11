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РИА Новости

Молдавия не будет пересматривать свою внешнюю политику, заявил глава МИД

16:35 11.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Молдавия не будет пересматривать устоявшиеся принципы своей внешней политики, заявил министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску.
"Мы пытаемся координировать наши внешнеполитические преференции. У нас есть в основе нынешнего партнёрства в парламенте несколько принципов. Один из самых важных принципов - это то, что Молдова не будет пересматривать те принципы внешней политики, которые стояли в основе нашей внешней политики иногда годами, иногда десятилетиями", - сказал Попеску в ходе встречи с главой международного комитета Совета Федерации РФ Константином Косачевым.
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Попеску отметил, что "этот непересмотр предыдущих соглашений и принципов предполагает непересмотр договора ассоциации с Евросоюзом, непересмотр нашего участия в зоне свободной торговли СНГ, непересмотр и, соответственно, продолжение нашего сотрудничества с НАТО по индивидуальному плану действий". "Но, опять же, учитывая наш нейтралитет как государства", - сказал он.
"В основе нашей внешней политики и в основе наших отношений с Российской Федерацией остаётся то, что мы будем продолжать настаивать на необходимости вывода российских войск и вооружений из Приднестровья", - заявил глава молдавского МИД.
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Он добавил, что посыл и программа Молдавии в отношениях с Российской Федерацией - "нормализация, но те основы, которые фактически все правительства Республики Молдова придерживались почти уже скоро 30 лет, остаются".
На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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