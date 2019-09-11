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РИА Новости

Начальник "Бутырки" рассказал, как содержат заключенных в старинной башне

16:28 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Владимир Песня
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Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Камеры в одной из старинных башен СИЗО-2 Москвы, известном как Бутырский замок, где содержатся заключенные, были предусмотрены с момента основания, сообщил начальник СИЗО Сергей Телятников.
Ранее в СМИ сообщалось, что члены ОНК обнаружили заключенных в нефункционирующих помещениях в старинных башнях "Бутырки". По данным ОНК, четыре башни построенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, уже давно не функционируют как тюрьма, а используются в качестве служебных и вспомогательных помещений. Тем не менее, в ОНК поступила информация, что администрация все же в последнее время стала содержать там заключенных.
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
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В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
"По данному помещению я могу сказать, что это обычные камеры, которые действующие. Единственное, они стоят в плане на ремонт. Ремонт предусмотрен плановый и косметический с заменой некоторых узлов, агрегатов камеры", - сказал Телятников в эфире телеканала "Москва 24".
Телятников сообщил, что размер той камеры, которую проверял ОНК – 7,35 квадратного метра (предусмотренная законом норма на одного человека - 4 квадратных метра). Телятников заявил, что СИЗО переполнено. "Мы принимаем все меры, чтобы перелимита этого не было, но первоочередная задача – это обеспечить каждого содержащегося отдельным спальным местом", - отметил начальник изолятора.
Отвечая на критику ОНК, что в камеры ведет старая лестница, по которой не понятно как поднимать пищу арестантам, Телятников сообщил, что пищу, как положено, в камеры поднимают пищераздатчики в термосах.
"Эта башня – одна единственная, которая изначально была предназначена для содержания заключенных. И лестница, которая там осталась, демонтировать ее было бы не правильно, это действительно наследие тех лет", - сказал Телятников.
Ранее в управлении ФСИН по Москве РИА Новости сообщили, что начальником управления назначена служебная проверка, которая установит, в нормальных ли условиях содержатся заключенные в Бутырке.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
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ОНКБутырская тюрьмаМоскваПроисшествия
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