Начальник "Бутырки" рассказал, как содержат заключенных в старинной башне

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Камеры в одной из старинных башен СИЗО-2 Москвы, известном как Бутырский замок, где содержатся заключенные, были предусмотрены с момента основания, сообщил начальник СИЗО Сергей Телятников.

Ранее в СМИ сообщалось, что члены ОНК обнаружили заключенных в нефункционирующих помещениях в старинных башнях "Бутырки". По данным ОНК, четыре башни построенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, уже давно не функционируют как тюрьма, а используются в качестве служебных и вспомогательных помещений. Тем не менее, в ОНК поступила информация, что администрация все же в последнее время стала содержать там заключенных.

"По данному помещению я могу сказать, что это обычные камеры, которые действующие. Единственное, они стоят в плане на ремонт. Ремонт предусмотрен плановый и косметический с заменой некоторых узлов, агрегатов камеры", - сказал Телятников в эфире телеканала "Москва 24"

Телятников сообщил, что размер той камеры, которую проверял ОНК – 7,35 квадратного метра (предусмотренная законом норма на одного человека - 4 квадратных метра). Телятников заявил, что СИЗО переполнено. "Мы принимаем все меры, чтобы перелимита этого не было, но первоочередная задача – это обеспечить каждого содержащегося отдельным спальным местом", - отметил начальник изолятора.

Отвечая на критику ОНК, что в камеры ведет старая лестница, по которой не понятно как поднимать пищу арестантам, Телятников сообщил, что пищу, как положено, в камеры поднимают пищераздатчики в термосах.

"Эта башня – одна единственная, которая изначально была предназначена для содержания заключенных. И лестница, которая там осталась, демонтировать ее было бы не правильно, это действительно наследие тех лет", - сказал Телятников.