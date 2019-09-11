Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости. Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.

Памятные мероприятия начались на месте трагедии торжественным выносом американского флага. Ровно в 8:46 (15:46 мск), когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. После этого родственники начали зачитывать имена погибших.

В церемонии принимают участие бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в числе прочих занимался организацией спасательных работ, нынешний градоначальник Билл де Блазио, губернатор штата Эндрю Куомо.

В этот день Нью-Йорк погрузится в минуту молчания еще несколько раз: в 9:03, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню ВТЦ; в 9:37, когда третий самолет протаранил крыло Пентагона в Вашингтоне; в 9:59, когда обрушился первый объятый пожаром небоскреб; в 10:03, когда в штате Пенсильвания рухнул четвертый самолет, не достигший цели, который должен был врезаться в Белый дом или здание конгресса; в 10:28, когда обрушилась вторая башня ВТЦ.

Всего у мемориала 11 сентября прозвучат имена 2 983 человек, погибших при атаках на ВТЦ в Нью-Йорке, на Пентагон в Вашингтоне, и пассажиров захваченного самолета, разбившегося в Пенсильвании. Их имена высечены на бронзовых плитах мемориала, к которым в среду принесли красные и белые цветы. Церемония длится более четырех часов. Ее транслируют большинство телеканалов страны.