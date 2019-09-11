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РИА Новости

Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года

16:22 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости. Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
Памятные мероприятия начались на месте трагедии торжественным выносом американского флага. Ровно в 8:46 (15:46 мск), когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. После этого родственники начали зачитывать имена погибших.
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
07:57РИА Новости
Трамп призвал приспустить флаги в память о погибших 11 сентября 2001 года
В церемонии принимают участие бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в числе прочих занимался организацией спасательных работ, нынешний градоначальник Билл де Блазио, губернатор штата Эндрю Куомо.
В этот день Нью-Йорк погрузится в минуту молчания еще несколько раз: в 9:03, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню ВТЦ; в 9:37, когда третий самолет протаранил крыло Пентагона в Вашингтоне; в 9:59, когда обрушился первый объятый пожаром небоскреб; в 10:03, когда в штате Пенсильвания рухнул четвертый самолет, не достигший цели, который должен был врезаться в Белый дом или здание конгресса; в 10:28, когда обрушилась вторая башня ВТЦ.
Всего у мемориала 11 сентября прозвучат имена 2 983 человек, погибших при атаках на ВТЦ в Нью-Йорке, на Пентагон в Вашингтоне, и пассажиров захваченного самолета, разбившегося в Пенсильвании. Их имена высечены на бронзовых плитах мемориала, к которым в среду принесли красные и белые цветы. Церемония длится более четырех часов. Ее транслируют большинство телеканалов страны.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
Террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
04:00РИА Новости
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
030410
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Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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