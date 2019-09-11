Эстонский министр выступила против отказа от русского языка в школах

ТАЛЛИН, 11 сен — РИА Новости. Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс выступила против полного перевода русских дошкольных учреждений и школ на эстонский язык обучения.

Парламент Эстонии на заседании во вторник отказался поддержать законопроект о полном переходе на образование на государственном языке с 1 сентября, который инициировала крупнейшая оппозиционная Реформистская партия.

"Закрытие русских школ - это не решение. Если у нас нет нужных учителей, нет готовности к переходу, и вдруг появляется какое-то политическое решение, приправленное гневом, то боюсь, что это не даст требуемого результата", - приводит в среду слова Репс агенство Sputnik Эстония

По ее словам, в этом вопросе нужно быть реалистами. "Цели реформистов, законопроект которых о переходе на единое эстоноязычное образование обсуждался парламенте, не являются реальными. Если с 1 сентября 2020 года русскоязычная школа со своими учителями и в нынешней ситуации просто начнет как бы говорить на эстонском языке, то не будет тем решением, которое мы в обществе хотим", - добавила министр.

Репс отметила, что правящая коалиция не предлагает закрыть все русские школы. "Исчезнет ли русская школа в Эстонии вскоре окончательно? Нет. Какая-то часть русскоязычного образования, конечно же, останется. Начнем с того, что у нас есть дети с особыми потребностями, и их родители хотят обучения на родном языке", - отметила она.

По мнению Репс, в Таллине могут остаться одна или две полностью русскоязычные школы, в которых будет идти интенсивное обучение эстонскому языку, а остальные школы будут многоязычными. "Готово ли эстонское общество к такому развитию событий, мы увидим", - добавила министр.

Входящие в правящую коалицию Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и партия Isamaa ("Отечество") в принципе не против перевода образования на эстонский язык, но считают, что для этого необходимо создать определенные условия. В понедельник три партии внесли на рассмотрение в парламент проект решения, согласно которому правительству будет дано задание выработать программу развития эстонского языка на период с 2021 по 2035 год.