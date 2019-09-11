Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T16:19Z
https://ria.ru/20190911/1558577705.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148844/03/1488440378_0:206:4001:2456_1036x0_80_0_0_f0b172a07586cd3258d121e4c88c4a96.jpg
РИА Новости

Эстонский министр выступила против отказа от русского языка в школах

16:19 11.09.2019
403
© AFP 2019 / Raigo PajulaМайлис Репс
Майлис Репс
© AFP 2019 / Raigo Pajula
ТАЛЛИН, 11 сен — РИА Новости. Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс выступила против полного перевода русских дошкольных учреждений и школ на эстонский язык обучения.
Парламент Эстонии на заседании во вторник отказался поддержать законопроект о полном переходе на образование на государственном языке с 1 сентября, который инициировала крупнейшая оппозиционная Реформистская партия.
"Закрытие русских школ - это не решение. Если у нас нет нужных учителей, нет готовности к переходу, и вдруг появляется какое-то политическое решение, приправленное гневом, то боюсь, что это не даст требуемого результата", - приводит в среду слова Репс агенство Sputnik Эстония.
По ее словам, в этом вопросе нужно быть реалистами. "Цели реформистов, законопроект которых о переходе на единое эстоноязычное образование обсуждался парламенте, не являются реальными. Если с 1 сентября 2020 года русскоязычная школа со своими учителями и в нынешней ситуации просто начнет как бы говорить на эстонском языке, то не будет тем решением, которое мы в обществе хотим", - добавила министр.
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд
4 апреля, 15:24РИА Новости
Президент Эстонии назвала русскоязычное обучение в школе угрозой культуре
Репс отметила, что правящая коалиция не предлагает закрыть все русские школы. "Исчезнет ли русская школа в Эстонии вскоре окончательно? Нет. Какая-то часть русскоязычного образования, конечно же, останется. Начнем с того, что у нас есть дети с особыми потребностями, и их родители хотят обучения на родном языке", - отметила она.
По мнению Репс, в Таллине могут остаться одна или две полностью русскоязычные школы, в которых будет идти интенсивное обучение эстонскому языку, а остальные школы будут многоязычными. "Готово ли эстонское общество к такому развитию событий, мы увидим", - добавила министр.
Шпроты
4 апреля, 12:12Радио
"Ситуация зашла далеко". Эксперт о призыве в Эстонии отменить санкции Экс-мэр Таллина попросил отмены санкций после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России. В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение о том, услышат ли эти призывы эстонские власти.
Входящие в правящую коалицию Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и партия Isamaa ("Отечество") в принципе не против перевода образования на эстонский язык, но считают, что для этого необходимо создать определенные условия. В понедельник три партии внесли на рассмотрение в парламент проект решения, согласно которому правительству будет дано задание выработать программу развития эстонского языка на период с 2021 по 2035 год.
Русские школы и гимназии Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке, согласно принятому в 2010 году закону "Об основной школе и гимназии", в соответствии с которым соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60% на эстонском и 40% на русском языке. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.
Русскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт
4 июля, 12:20РИА Новости
Мэр Таллина пообещал защищать русские школы
1300010
Обсудить 0
Майлис РепсЭстонияТаллинВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
Молдавия не будет пересматривать свою внешнюю политику, заявил глава МИД
РИА
Новости
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
В США помнят поддержку россиян после терактов 11 сентября, заявил Хантсман
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
В Днепре прошли обыски в Приватбанке
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Партия Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте президента
"Оппозиционная платформа" хочет расследовать события 2014 года в Одессе
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали обвинение Малинова в шпионаже в пользу России
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Бойко Борисов призвал не смешивать отношения с Россией и шпионский скандал
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Эксперт рассказал, что хочет получить Украина от жалобы в ЕСПЧ по Крыму
Статуя Фемиды в суде
Суд в Гааге оправдал врача, который провел эвтаназию пациентке с деменцией
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время минуты молчания, по поводу 18-ой годовщины нападений 11 сентября. Белый дом, Вашингтон, США. 11 сентября 2019
Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября
Смертельная схватка аллигатора и ягуара попала на видео
Смертельная схватка аллигатора и ягуара попала на видео
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал новые удары по талибам после отмены мирных переговоров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния