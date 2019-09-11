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РИА Новости

В Днепре прошли обыски в Приватбанке

16:17 11.09.2019
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© РИА Новости / Василий БатановОтделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка
© РИА Новости / Василий Батанов
Отделение "ПриватБанка". Архивное фото
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Обыски в трех зданиях Приватбанка в Днепре (бывший Днепропетровск) проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, сообщила в среду пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Ранее украинское издание "Новое время" сообщило, что полиция проводит обыски в центральном офисе Приватбанка в Днепре. Информацию об обысках также подтвердил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Пресс-секретарь банка Инна Музычук сообщила, что во время обысков в центральном офисе Приватбанка в Днепре были изъяты документы, банк расценивает обыски как давление.
Отделение ПриватБанка
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"Официально: 11 сентября по решению Октябрьского районного суда Днепра в трех зданиях банковского учреждения проводились следственные действия. Мероприятия прошли в рамках расследования уголовного производства, открытого по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("злоупотребление властью или служебным положением")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
По данным полиции, во время досудебного расследования предварительно было установлено, что должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату чужого имущества в крупных размерах. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам. Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску украинского олигарха Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.
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