В комитете ГД по энергетике назвали решение суда ЕС по Opal ангажированным

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Решение суда ЕС по доступу "Газпрома" к газопроводу Opal выглядит ангажированным и политически мотивированным, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
"Решение Европейского суда... также, как и ранее принятые решения Стокгольмского арбитража по украинскому транзиту, выглядит ангажированным и политически мотивированным. Это – проявление политики двойных стандартов, и то, что в нее втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает", - говорится в комментарии Завального, разосланном пресс-службой.
Вчера, 17:53Сказано в эфире"Опоздали". Эксперт о решении Суда ЕС не допустить "Газпром" к OPALСуд ЕС по требованию Польши отказал "Газпрому" в полном доступе к газопроводу OPAL. Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев рассказал радио Sputnik, изменит ли это "газовую карту" Европы.
"Это по сути своей дискриминация по политическим основаниям так называемой "энергетической солидарности стран ЕС", которая противоречит требованиям и правилам ВТО. Уверен, и российские, и немецкие компании и институты, которых касается это решение, после всесторонней оценки его юридических и коммерческих последствий, найдут возможности его оспорить и, рано или поздно, введенные ограничения будут сняты", - сообщил Завальный.
Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.
Теперь вновь в силе предыдущее решение Еврокомиссии - от 2009 года, пояснили РИА Новости в ее пресс-службе. Для доступа к мощностям Opal сверх 50% тогда от "Газпрома" требовали продавать для чешского рынка 3 миллиардов кубов газа в год на специальных условиях. Российская компания на это не соглашалась, и Opal долгое время был загружен не полностью.