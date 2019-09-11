В комитете ГД по энергетике назвали решение суда ЕС по Opal ангажированным

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Решение суда ЕС по доступу "Газпрома" к газопроводу Opal выглядит ангажированным и политически мотивированным, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

"Решение Европейского суда... также, как и ранее принятые решения Стокгольмского арбитража по украинскому транзиту, выглядит ангажированным и политически мотивированным. Это – проявление политики двойных стандартов, и то, что в нее втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает", - говорится в комментарии Завального, разосланном пресс-службой.

"Это по сути своей дискриминация по политическим основаниям так называемой "энергетической солидарности стран ЕС", которая противоречит требованиям и правилам ВТО. Уверен, и российские, и немецкие компании и институты, которых касается это решение, после всесторонней оценки его юридических и коммерческих последствий, найдут возможности его оспорить и, рано или поздно, введенные ограничения будут сняты", - сообщил Завальный.

Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.