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РИА Новости

В Минсельхозе не фиксировали резких колебаний цен на молоко в 2019 году

15:56 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолоко
Молоко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молоко. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Резких колебаний цен на молоко в России в 2019 году не было, текущие цены устраивают и производителей, и переработчиков, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Отдельно хочу обратить внимание на то, что этот год мы прошли без резких колебаний цен на молоко. Обычно у нас с марта по август идут колебания, и они достаточно серьезные, в некоторых регионах достигают 25%, цены на молоко снижаются", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении на сайте Кремля.
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"Вы в прошлом году давали указание, чтобы мы эту работу вели и контролировали цены. В том числе за счет регулирования рынка, и за счет внедрения системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", которая у нас действует на сырое молоко с 2018 года, а сейчас мы в "Меркурий" уже вводим и готовую молочную продукцию, нам удалось избежать скачков цен на молоко", - добавил министр.
Он отметил, что средняя цена на молоко на сегодняшний день составляет чуть более 24 рублей. "Это в принципе цена, которая устраивает и производителей молока, и переработчиков. То есть можно отметить, что система "Меркурий" работает достаточно успешно и позволяет нам регулировать цены на молоко", - заключил Патрушев.
Глава Минсельхоза сообщил, что в текущем году уже произведено молока в объеме 18,5 миллиона тонн. Министерство ожидает, что в 2019 году производство молока составит 31 миллион тонн. "За семь месяцев текущего года производство скота и птицы составило 8 миллионов тонн. По итогам года мы ждем 15,2 миллиона тонн. Достойная цифра - это больше, чем по прошлому году на 2%", - добавил министр.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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