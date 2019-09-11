В Минсельхозе не фиксировали резких колебаний цен на молоко в 2019 году

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Резких колебаний цен на молоко в России в 2019 году не было, текущие цены устраивают и производителей, и переработчиков, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Отдельно хочу обратить внимание на то, что этот год мы прошли без резких колебаний цен на молоко. Обычно у нас с марта по август идут колебания, и они достаточно серьезные, в некоторых регионах достигают 25%, цены на молоко снижаются", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении на сайте Кремля.

"Вы в прошлом году давали указание, чтобы мы эту работу вели и контролировали цены. В том числе за счет регулирования рынка, и за счет внедрения системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", которая у нас действует на сырое молоко с 2018 года, а сейчас мы в "Меркурий" уже вводим и готовую молочную продукцию, нам удалось избежать скачков цен на молоко", - добавил министр.

Он отметил, что средняя цена на молоко на сегодняшний день составляет чуть более 24 рублей. "Это в принципе цена, которая устраивает и производителей молока, и переработчиков. То есть можно отметить, что система "Меркурий" работает достаточно успешно и позволяет нам регулировать цены на молоко", - заключил Патрушев.