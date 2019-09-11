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РИА Новости

Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет

15:55 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодняшний день стал самым теплым в Москве за все время наблюдения на метеостанции ВДНХ, то есть с 1949 года. Сегодня в полдень уже воздух в Москве прогрелся до 26,3 градуса", - сказал Леус.
До этого самым теплым было 11 сентября 1972 года, тогда воздух в столице прогрелся до 25,6 градуса.
Метеоролог также отметил, что эта среда стала самым теплым днем в текущем сентябре.
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