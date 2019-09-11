МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодняшний день стал самым теплым в Москве за все время наблюдения на метеостанции ВДНХ, то есть с 1949 года. Сегодня в полдень уже воздух в Москве прогрелся до 26,3 градуса", - сказал Леус.

До этого самым теплым было 11 сентября 1972 года, тогда воздух в столице прогрелся до 25,6 градуса.