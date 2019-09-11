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РИА Новости

"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии

15:40 11.09.2019 (обновлено: 16:50 11.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости. "Газпром" должен сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода согласно решению Суда ЕС, заявили РИА Новости в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Накануне Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям OPAL, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Этот газопровод принимает российский газ из "Северного потока".
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"Опоздали". Эксперт о решении Суда ЕС не допустить "Газпром" к OPALСуд ЕС по требованию Польши отказал "Газпрому" в полном доступе к газопроводу OPAL. Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев рассказал радио Sputnik, изменит ли это "газовую карту" Европы.
Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по OPAL до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.
Теперь вновь в силе предыдущее решение Еврокомиссии — от 2009 года. Для доступа к мощностям OPAL сверх 50% тогда от "Газпрома" требовали продавать для чешского рынка три миллиарда кубов газа в год на специальных условиях. Российская компания на это не соглашалась, и OPAL долгое время был загружен не полностью.
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"Политика двойных стандартов"

В Госдуме решение Суда ЕС назвали ангажированным и политически мотивированным.

"Это проявление политики двойных стандартов, и то, что в нее втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает", — заявил председатель комитета по энергетике Павел Завальный.

По его словам, решение стало дискриминацией по политическим основаниям так называемой энергетической солидарности стран ЕС, которая противоречит требованиям и правилам ВТО.
"Уверен, и российские, и немецкие компании и институты, которых касается это решение, после всесторонней оценки его юридических и коммерческих последствий найдут возможности его оспорить, и рано или поздно введенные ограничения будут сняты", — отметил депутат.
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OPAL (газопровод)ГазпромВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Россия - огромная страна и в ней много объектов, в которых нет газового отопления. На своей территории работать проще и выгодней. ЕС тут бессилен. Подключайте поселки к газовой трубе и всем будет счастье.
11 сентября, 16:01
kkargomaks
126500125
Особых проблем не будет. Просто Газпром, снизит маржу прибыли. Сейчас он везде зарабатывает, и на это закрывали глаза, потому что не было конкуренции. Сейчас конкуренция серьёзная появляется от СПГ. А СПГ после доставки танкером на терминал, так же начинает качаться дальше по европейским трубам. Если всё так и останется, Газпром будет продавать газ на границе в Усть-Луге или в Приморске. В тркбк он будет заходить уже как собственность других компаний. Выход всегда есть. Но для Украины, это ничего не значит. Газпром действительно может скоро обходится без транзита через эту русофобскую страну.
11 сентября, 16:15
Арсений Понфилекно
70300010
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