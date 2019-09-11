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РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали о работе над проектом о персональных данных

15:50 11.09.2019 (обновлено: 15:55 11.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законопроект, вносящий изменения в закон о персональных данных, будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.
"И вторая сторона медали (цифровой экономики – ред.) – это, безусловно, защита персональных данных. И уже, я думаю, в эту сессию, в ближайшую, в Госдуму будет внесен законопроект о защите персональных данных, где как раз будет, с одной стороны, усилена защита персональных данных, но, с другой стороны, бизнес получит возможность работать с обезличенными данными, то есть с большими данными – а это огромный ресурс, в том числе, для повышения эффективности производства, для повышения производительности труда", - сказал Носков в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
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Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, планируется внести изменения в законодательство о персональных данных, которые позволят предпринимателям активнее использовать собранный массив сведений.
По его словам, в частности, будет урегулирован вопрос работы с обезличенными данными. Реформу претерпит и работа с согласиями на обработку персональных данных. Планируется предусмотреть возможность подтверждать дачу согласия на обработку персональных, предоставленного любым способом, позволяющим достоверно определить лицо, выразившее согласие. Также планируется расширить перечень оснований обработки персональных данных, предоставленных без согласия субъекта персональных данных (для предотвращения имущественного ущерба, предупреждения и предотвращения противоправных деяний, а также в аналитических целях при условии обязательного обезличивания персональных данных).
Кроме того, по словам Новикова, в проекте будут созданы благоприятные условия и новые возможности для использования и обращения данных в интересах потребителей, бизнеса, общества и государства в целом. "При этом ключевым условием их реализации будут являться обеспечение достаточных правовых и иных механизмов защиты прав и свобод субъектов персональных данных, активно участвующих в экономических отношениях, в которых могут применяться персональные данные", - отметил Новиков.
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Вчера, 17:14Радио
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Константин НосковМинкомсвязиМинистерство связи и массовых коммуникаций РФРоссия
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