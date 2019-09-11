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РИА Новости

Глава РАН заявил об отставании России в области оснащенности науки

15:28 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия в десять раз отстает от ведущих научно-технических стран мира по объемам средств, направляемых на обеспечение исследований необходимой инфраструктурой, эта ситуация не позволяет выполнить целевые показатели национального проекта "Наука", заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"Мы в 10 раз по оснащенности рабочего места отстаем от ведущих научно-ориентированных стран. Ну как можно планировать (достижение показателей нацпроекта)? Это очень серьезный вопрос", - сказал Сергеев в среду в ходе правительственного часа в Госдуме.
Согласно целевым показателям нацпроекта "Наука", Россия в 2024 году должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.
Кроме того, правительству РФ к этому сроку предстоит в числе прочего обеспечить создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, а также обновление не менее половины приборной базы ведущих научных организаций России.
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
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Александр СергеевРоссийская академия наукРИА Наука
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