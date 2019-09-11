Глава РАН заявил об отставании России в области оснащенности науки

"Мы в 10 раз по оснащенности рабочего места отстаем от ведущих научно-ориентированных стран. Ну как можно планировать (достижение показателей нацпроекта)? Это очень серьезный вопрос", - сказал Сергеев в среду в ходе правительственного часа в Госдуме.