Зюганов прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосованием на выборах в Мосгордуму москвичи обеспечили левоцентристский поворот в политике, заявил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

"Благодарю всех, кто голосовал, поддерживал, кто помогал, кто присутствовал. Одновременно благодарю всех москвичей за то, что они, по сути дела, своим голосованием обеспечили левоцентристский поворот в политике и в реализации нашей программы", - сказал Зюганов на пресс-конференции по итогам единого дня голосования.

Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. При этом итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.