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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Зюганов прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму

15:16 11.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосованием на выборах в Мосгордуму москвичи обеспечили левоцентристский поворот в политике, заявил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.
"Благодарю всех, кто голосовал, поддерживал, кто помогал, кто присутствовал. Одновременно благодарю всех москвичей за то, что они, по сути дела, своим голосованием обеспечили левоцентристский поворот в политике и в реализации нашей программы", - сказал Зюганов на пресс-конференции по итогам единого дня голосования.
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
9 сентября, 14:16Выборы в Мосгордуму
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Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. При этом итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.
Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей столице открылись 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования.
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Выборы в МосгордумуКПРФМосковская городская думаГеннадий ЗюгановМоскваРоссияПолитика
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