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РИА Новости

В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер

15:16 11.09.2019 (обновлено: 15:43 11.09.2019)
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© Фото : Инстаграм-аккаунт ПАО "Завод Красное Сормово"Лайнер "Мустай Карим" на заводе "Красное Сормово"
Лайнер Мустай Карим на заводе Красное Сормово
© Фото : Инстаграм-аккаунт ПАО "Завод Красное Сормово"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим", соответствующий уровню пятизвездочного отеля, спустили на воду на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде впервые за 60 лет, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Пассажирский теплоход строили на нижегородской верфи по заказу компании "ВодоходЪ" с весны 2017 года.
"Пассажирские суда в России не строили 60 лет. Тех, кто строил пассажирские суда в 1959 году, уже не осталось. И мы смогли собрать ключевые компетенции. Хорошо поработали инженеры, чтобы в сжатые сроки спустить на воду судно в высокой степени готовности", - заявил президент Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов.
По его словам, сдать судно заказчику планируется весной 2020 года.
"Готовность судна составляет 80%. Судно готовится к ходовым испытаниям. Основная задача - чтобы до конца навигации этого года оно их прошло. Зимой будем заниматься отделкой и доводкой, чтобы с началом новой навигации судно вышло в рейс", - заявил генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин.
"Крестной матерью" четырехпалубного теплохода "Мустай Карим" стала Инга Каримова - жена внука знаменитого башкирского поэта, в честь которого названо судно. По традиции, она разбила бутылку шампанского о борт "новорожденного" теплохода.
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Генеральный директор компании "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов рассказал, что сам он родом из Башкирии, и в детстве учил стихи Мустая Карима. "Когда к нам обратились с просьбой назвать судно в честь его столетия, мы с удовольствием откликнулись", - сообщил он.
По его словам, теплоход будет ходить из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, а также в Астрахань и Ростов-на-Дону. Он также заявил, что компания намерена продолжить строительство пассажирских теплоходов.
Представители предприятия отметили, что теплоход "Мустай Карим" соответствует уровню пятизвездочного отеля. На лайнере для пассажиров будут работать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары и большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
"Особую гордость вызывает то, что первое судно построено у нас на заводе "Красное Сормово"", - подчеркнул он.
Глава региона сказал, что у пассажирского судоходства на Волге огромные перспективы, но для этого нужно не только строить теплоходы и другие суда, но и развивать инфраструктуру - строить причальные сооружения, речные порты, развивать туристическую инфраструктуру.
Он признался, что сам мечтает попутешествовать на четырехпалубном теплоходе "Мустай Карим", когда найдет время в своем напряженном графике.
Теплоход Мустай Карим (проект PV300)
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмГлеб НикитинВозрождениеАлексей РахмановВеснаКрасное СормовоМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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