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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов

15:02 11.09.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
"Только что приняла участие во втором заседании кабинета министров Украины. Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен", - написала она в Facebook.
Ответственным за выполнение правительственного решения является министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, средняя, по данным госкомстата, - 433 доллара.
Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеЛюдмила ДенисоваВ мире
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