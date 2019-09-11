Владимир Меньшов считает, что снимать фильмы о Донбассе рано

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов считает, что фильмы о Донбассе пока снимать рано, тема должна "отстояться", чтобы можно было посмотреть на нее со стороны.

"Предпринимаются попытки снять фильм об истории Донбасса, мне сценарии приносят. Володя Бортко (режиссер Владимир Бортко) собирался снимать, мне предложил роль в нем журналиста, но… не дали денег", - сказал Меньшов.

По мнению режиссера, пока "будущего у этой темы нет", она должна "отстояться", должно пройти время, чтобы можно было посмотреть со стороны.

В начале июня в прокат вышел фильм Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина", основанный на реальных событиях. На премьере министр культуры РФ Владимир Мединский сказал, что эта картина – "первый шаг в осмыслении событий новейшей истории".