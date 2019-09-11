У львенка, найденного в гараже центре Москвы, нашли рахит

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. У львенка, изъятого в гараже в центре Москвы, обнаружили рахит, что может говорить о жестком обращении с животным, рассказал журналистам глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Ранее сообщалось, что львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных.

"Ничего незаконного в том, что он его приобрел - нет, но есть статья о жестоком обращении с животными. Животное было истощено, был поставлен диагноз - рахит и поврежденная задняя лапка", - сказал Кульбачевский.