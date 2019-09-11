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РИА Новости

У львенка, найденного в гараже центре Москвы, нашли рахит

14:55 11.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛьвенок
Львенок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Львенок. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. У львенка, изъятого в гараже в центре Москвы, обнаружили рахит, что может говорить о жестком обращении с животным, рассказал журналистам глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.
Ранее сообщалось, что львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных.
"Ничего незаконного в том, что он его приобрел - нет, но есть статья о жестоком обращении с животными. Животное было истощено, был поставлен диагноз - рахит и поврежденная задняя лапка", - сказал Кульбачевский.
Он отметил, что уже с января следующего года будет запрещено держать дома экзотических животных, что упростит работу с подобными случаями.
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