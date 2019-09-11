Ростуризм: Россия намерена присоединится к сети академий UNWTO

Глава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили на 23-й Генеральной ассамблее в Санкт-Петербурге

© Фото : Ростуризм Глава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили на 23-й Генеральной ассамблее в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Россия намерена присоединиться к сети академий, которые Всемирная туристская организация (UNWTO) открывает по всему миру, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"В ходе 23–ей сессии Генеральной ассамблеи мы наметили конкретные планы сотрудничества с UNWTO. Россия намерена присоединиться к сети академий UNWTO. Первая академия уже открылась в Португалии, еще предстоит открытие ряда академий. Президент России Владимир Путин уже поддержал нас в своем видеообращении на открытии этой сессии", - сказала она на пресс-конференции в рамках ассамблеи.

"Так же у нас есть большие планы по присоединению к онлайн платформе, связанной с повышением квалификации работников туротрасли и развитию кадрового потенциала. Эта новая громкая инициатива была запущена сегодня", - продолжила Догузова.