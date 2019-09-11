Медведев предложил развивать систему частных детсадов

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает за развитие негосударственных видов дошкольных учреждений и групп присмотра за детьми при соблюдении ими всех норм и правил, что поможет решить проблемы очередей в детсады.

"У нас уникальная система детских дошкольных заведений, мы как-то привыкли к тому, что есть детские садики, ясли. Давайте к заграничному опыту обратимся - там этого нет, наши лучше, потому что система была заточена под детей всех возрастов, потом, к сожалению, была разрушена, деградировала, сейчас мы ее восстанавливаем, и здесь нам как раз не нужно на иностранный опыт смотреть, нужно свое развивать и вот эти негосударственные виды дошкольных учреждений при соблюдении естественно всех правил, которых должно быть разумное количество... это как раз и есть возможный выход из этой ситуации (с очередями в детсады)", - сказал Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24"

По его словам, сейчас проблема с нехваткой мест в детских садах для детей 3-7 лет практически закрыта во всех субъектах, но есть проблемы с ясельными группами. "Но это еще не все, нужны еще группы присмотров, небольшие, в том числе частные детские заведения", - добавил премьер.