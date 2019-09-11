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РИА Новости

Медведев предложил развивать систему частных детсадов

14:41 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает за развитие негосударственных видов дошкольных учреждений и групп присмотра за детьми при соблюдении ими всех норм и правил, что поможет решить проблемы очередей в детсады.
"У нас уникальная система детских дошкольных заведений, мы как-то привыкли к тому, что есть детские садики, ясли. Давайте к заграничному опыту обратимся - там этого нет, наши лучше, потому что система была заточена под детей всех возрастов, потом, к сожалению, была разрушена, деградировала, сейчас мы ее восстанавливаем, и здесь нам как раз не нужно на иностранный опыт смотреть, нужно свое развивать и вот эти негосударственные виды дошкольных учреждений при соблюдении естественно всех правил, которых должно быть разумное количество... это как раз и есть возможный выход из этой ситуации (с очередями в детсады)", - сказал Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
По его словам, сейчас проблема с нехваткой мест в детских садах для детей 3-7 лет практически закрыта во всех субъектах, но есть проблемы с ясельными группами. "Но это еще не все, нужны еще группы присмотров, небольшие, в том числе частные детские заведения", - добавил премьер.
Он пояснил, что группы присмотра, небольшие частные дошкольные учреждения могут быть практически в каждом доме, "не обязательно для этого создавать огромные детские сады в соответствии с теми СанПиНами, которые до сей поры действовали".
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