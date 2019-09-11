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РИА Новости

Зюганов оценил решение Трампа "выгнать" Болтона

14:30 11.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов на заседании Государственной Думы РФ
Геннадий Зюганов на заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов на заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поступил правильно, отправив в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.
Ранее Трамп заявил, что попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил Трампу свою отставку.
"По Болтону... самый отъявленный русофоб, самый злобный организатор военных провокаций... Трамп правильно сделал, что его выгнал. Я лично это приветствую", - сказал Зюганов на пресс-конференции в среду.
Президент Ирана Хасан Роухани
10:48РИА Новости
Роухани прокомментировал отставку Болтона
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Джон БолтонДональд ТрампКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановРоссияСШАВ мире
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