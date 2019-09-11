Зюганов оценил решение Трампа "выгнать" Болтона

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поступил правильно, отправив в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.
Ранее Трамп заявил, что попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил Трампу свою отставку.
"По Болтону... самый отъявленный русофоб, самый злобный организатор военных провокаций... Трамп правильно сделал, что его выгнал. Я лично это приветствую", - сказал Зюганов на пресс-конференции в среду.