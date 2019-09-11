Зюганов оценил решение Трампа "выгнать" Болтона

Ранее Трамп заявил, что попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил Трампу свою отставку.