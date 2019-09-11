В Петербурге мужчина выстрелил в голову жене из травматического пистолета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который выстрелил в голову своей супруге в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"10 сентября... в травмпункт с огнестрельным ранением головы обратилась гражданка 1985 года рождения, которая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу. Со слов женщины, в нее выстрелил муж", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который был полностью изобличен в совершении нападения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").