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РИА Новости

В Петербурге мужчина выстрелил в голову жене из травматического пистолета

14:21 11.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который выстрелил в голову своей супруге в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"10 сентября... в травмпункт с огнестрельным ранением головы обратилась гражданка 1985 года рождения, которая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу. Со слов женщины, в нее выстрелил муж", - сказано в сообщении.
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Сотрудники полиции задержали мужчину, который был полностью изобличен в совершении нападения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Как сообщают местные СМИ, конфликт произошел из-за злоупотребления женщиной спиртным, что не понравилось ее супругу. По данным СМИ, неоднократно судимый мужчина выстрелил в затылок жене из травматического пистолета на глазах двоих малолетних детей.
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