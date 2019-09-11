Израиль нанес ответный удар после обстрелов из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Израильские военные сообщили о том, что нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава.
Ранее в среду сообщалось, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа. По данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда.
"В ответ на запущенные некоторое время назад из сектора Газа в сторону Израиля снаряды, танк армии обороны Израиля атаковал два военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа", - сообщила армейская пресс-служба.