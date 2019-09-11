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РИА Новости

Израиль нанес ответный удар после обстрелов из Газы

14:08 11.09.2019
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© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFAПоследствия авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. 11 сентября 2019
Последствия авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. 11 сентября 2019
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Израильские военные сообщили о том, что нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава.
Ранее в среду сообщалось, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа. По данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда.
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"В ответ на запущенные некоторое время назад из сектора Газа в сторону Израиля снаряды, танк армии обороны Израиля атаковал два военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа", - сообщила армейская пресс-служба.
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