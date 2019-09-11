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РИА Новости

Медведев: российские компании способны производить все формы обезболивающих

14:06 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские фармацевтические компании способны обеспечить нуждающихся граждан всеми формами обезболивающих препаратов, однако им нужно создать дополнительные стимулы и "развязать руки", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.
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"Задачу эту в целом (обеспечение нуждающихся обезболивающими препаратами – ред.) можно решать в рамках деятельности наших фармацевтических компаний. Мы сейчас ее развиваем и в принципе способны обеспечить себя такими препаратами", - сказал Медведев в эфире программы "Диалог" на "России 24".
На вопрос модератора дискуссии, готовы ли к этому фармкомпании, премьер ответил утвердительно.
"Они готовы. Только им нужно немножко развязать руки, разрешить этим заниматься... просто где-то им стимулы создать", - сказал он.
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