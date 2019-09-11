Спасатели локализовали огонь вблизи арсенала в Винницкой области Украины

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Спасатели локализовали огонь вблизи арсенала в Винницкой области, где произошли взрывы, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в среду пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что на территории арсенала в Винницкой области произошло задымление и прозвучали шесть взрывов. По предварительной информации, задымление произошло из-за горения сухой травы. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем.

"В настоящее время ситуацию контролируют спасатели, огонь вблизи складов локализован", - говорится в сообщении полиции в Facebook

Также в полиции сообщили, что временно ограничили движение автотранспорта возле военной части. Полиция просит граждан не паниковать.