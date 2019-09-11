Спасатели локализовали огонь вблизи арсенала в Винницкой области Украины

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Спасатели локализовали огонь вблизи арсенала в Винницкой области, где произошли взрывы, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее в среду пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что на территории арсенала в Винницкой области произошло задымление и прозвучали шесть взрывов. По предварительной информации, задымление произошло из-за горения сухой травы. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем.
"В настоящее время ситуацию контролируют спасатели, огонь вблизи складов локализован", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Также в полиции сообщили, что временно ограничили движение автотранспорта возле военной части. Полиция просит граждан не паниковать.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.