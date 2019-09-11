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РИА Новости
Единый день голосования

Избирком утвердил победу Бату Хасикова на выборах главы Калмыкии

13:47 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБату Хасиков
Бату Хасиков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бату Хасиков. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Калмыкии утвердила результаты выборов главы республики, в которых победу одержал Бату Хасиков, и депутатов в городское собрание Элисты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Александр Дикалов.
Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов на выборах главы Калмыкии побеждает Бату Хасиков с результатом 82,57% голосов. Второе место заняла Наталья Манжикова от СР - 8,51%, третье – Петр Вышкварок от ЛДПР с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев от "Патриотов России"(2,75%).
Бату Хасиков
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Биография Бату Хасикова
"Выборы главы республики Калмыкия признаны состоявшимися, а результаты - действительными. Победителем признан Бату Хасиков", - сказал Дикалов.
По словам собеседника агентства, также утверждены результаты выборов депутатов в городское собрание Элисты: партия "Единая Россия" набрала 47,24%, "Справедливая Россия" - 17,7%, КПРФ – 16,57%, ЛДПР – 6,83%, Коммунистическая партия социальной справедливости - 5,57%.
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Единый день голосованияБату ХасиковЛДПРКПРФЕдиная РоссияКалмыкияРоссия
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