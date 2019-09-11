Избирком утвердил победу Бату Хасикова на выборах главы Калмыкии

ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Калмыкии утвердила результаты выборов главы республики, в которых победу одержал Бату Хасиков, и депутатов в городское собрание Элисты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Александр Дикалов.

Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов на выборах главы Калмыкии побеждает Бату Хасиков с результатом 82,57% голосов. Второе место заняла Наталья Манжикова от СР - 8,51%, третье – Петр Вышкварок от ЛДПР с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев от "Патриотов России"(2,75%).