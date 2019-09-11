Избирком утвердил победу Бату Хасикова на выборах главы Калмыкии

ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Калмыкии утвердила результаты выборов главы республики, в которых победу одержал Бату Хасиков, и депутатов в городское собрание Элисты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Александр Дикалов.
Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов на выборах главы Калмыкии побеждает Бату Хасиков с результатом 82,57% голосов. Второе место заняла Наталья Манжикова от СР - 8,51%, третье – Петр Вышкварок от ЛДПР с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев от "Патриотов России"(2,75%).
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"Выборы главы республики Калмыкия признаны состоявшимися, а результаты - действительными. Победителем признан Бату Хасиков", - сказал Дикалов.
По словам собеседника агентства, также утверждены результаты выборов депутатов в городское собрание Элисты: партия "Единая Россия" набрала 47,24%, "Справедливая Россия" - 17,7%, КПРФ – 16,57%, ЛДПР – 6,83%, Коммунистическая партия социальной справедливости - 5,57%.
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