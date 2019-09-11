Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев

"Совершенно очевидно - мне, кстати, мои коллеги все время по-тихому так говорят: "Ну мы же видим, вам санкции помогают". Но это действительно так, во многих случаях. Взять тот же самый рынок продуктов питания.... А уж как счастливы как раз сельхозпроизводители, которые, что скрывать, каждый раз когда приходят, допустим, в правительство, говорят: "Только не отменяйте ответные ограничительные меры, потому что мы еще свое сельское хозяйство должны дополнительно поддержать". Поэтому это очень тонкий вопрос", - сказал Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".