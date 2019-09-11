Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Отмена продэмбарго РФ в отношении ЕС - тонкий вопрос, здесь нужно думать не только о том, чтобы "помириться" с Европейским Союзом, но и о том, как учесть интересы российских товаропроизводителей, особенно аграриев, которые просят эти ограничительные меры сохранить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Совершенно очевидно - мне, кстати, мои коллеги все время по-тихому так говорят: "Ну мы же видим, вам санкции помогают". Но это действительно так, во многих случаях. Взять тот же самый рынок продуктов питания.... А уж как счастливы как раз сельхозпроизводители, которые, что скрывать, каждый раз когда приходят, допустим, в правительство, говорят: "Только не отменяйте ответные ограничительные меры, потому что мы еще свое сельское хозяйство должны дополнительно поддержать". Поэтому это очень тонкий вопрос", - сказал Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
Он подчеркнул, что даже при принятии таких решений власти РФ должны думать "не только о том, чтобы условно помириться с Европейским союзом", но и о том, чтобы "не опустить наших товаропроизводителей, в том числе наших аграриев".
Он напомнил, что ограничения вводила не Россия, и обещать "поотменять" ограничительные меры, если страны, которые ввели в ее отношении санкции, "пойдут навстречу", неправильно: "И с точки зрения переговорной тактики, и с точки зрения ответственности за результат".
"Но мы слышим, что говорят нам представители отдельных стран. И если, допустим, руководство Европейской Комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в таком списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть наши ответные меры", - сказал премьер.
"Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", - пообещал Медведев.