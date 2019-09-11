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РИА Новости

Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев

13:34 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Отмена продэмбарго РФ в отношении ЕС - тонкий вопрос, здесь нужно думать не только о том, чтобы "помириться" с Европейским Союзом, но и о том, как учесть интересы российских товаропроизводителей, особенно аграриев, которые просят эти ограничительные меры сохранить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Совершенно очевидно - мне, кстати, мои коллеги все время по-тихому так говорят: "Ну мы же видим, вам санкции помогают". Но это действительно так, во многих случаях. Взять тот же самый рынок продуктов питания.... А уж как счастливы как раз сельхозпроизводители, которые, что скрывать, каждый раз когда приходят, допустим, в правительство, говорят: "Только не отменяйте ответные ограничительные меры, потому что мы еще свое сельское хозяйство должны дополнительно поддержать". Поэтому это очень тонкий вопрос", - сказал Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Он подчеркнул, что даже при принятии таких решений власти РФ должны думать "не только о том, чтобы условно помириться с Европейским союзом", но и о том, чтобы "не опустить наших товаропроизводителей, в том числе наших аграриев".
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Он напомнил, что ограничения вводила не Россия, и обещать "поотменять" ограничительные меры, если страны, которые ввели в ее отношении санкции, "пойдут навстречу", неправильно: "И с точки зрения переговорной тактики, и с точки зрения ответственности за результат".
"Но мы слышим, что говорят нам представители отдельных стран. И если, допустим, руководство Европейской Комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в таком списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть наши ответные меры", - сказал премьер.
"Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", - пообещал Медведев.
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