Дарья Донцова предложила вернуть в школы уроки Закона Божия

"Я считаю то, что в школах был отменен Закон Божий, — это очень плохо для нашего подрастающего поколения. Россия всегда была православной, да. Есть дети-мусульмане, есть дети-иудеи. Как-то можно было бы решить этот вопрос и хотя бы сделать для детей в православных школах какие-то факультативы, внеклассные занятия, чтобы бабушки бы приходили и объясняли", — сказала Донцова на пресс-конференции, посвященной всероссийскому Дню трезвости.