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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Дарья Донцова предложила вернуть в школы уроки Закона Божия

13:34 11.09.2019 (обновлено: 16:03 11.09.2019)
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковДарья Донцова на Пресс-конференция, посвященная празднованию всероссийского Дня трезвости. 11 сентября 2019
Дарья Донцова на Пресс-конференция, посвященная празднованию всероссийского Дня трезвости. 11 сентября 2019
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Писательница Дарья Донцова предложила вернуть в школы, где обучаются дети из православных семей, в качестве факультатива дисциплину "Закон Божий", чтобы "бабушки приходили и объясняли".

"Я считаю то, что в школах был отменен Закон Божий, — это очень плохо для нашего подрастающего поколения. Россия всегда была православной, да. Есть дети-мусульмане, есть дети-иудеи. Как-то можно было бы решить этот вопрос и хотя бы сделать для детей в православных школах какие-то факультативы, внеклассные занятия, чтобы бабушки бы приходили и объясняли", — сказала Донцова на пресс-конференции, посвященной всероссийскому Дню трезвости.

В России в 2012 году был введен курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), он рассчитан на учащихся четвертых классов и предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. В РПЦ неоднократно предлагали расширить предмет и на другие года обучения, с пятого по девятый класс.
Русская православная церковь и Минздрав 11 сентября проводят всероссийский День трезвости. Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Петербурге, с 1914-го его начали отмечать регулярно. В СССР День трезвости не отмечался, традиция возобновилась в 2005 году. Праздник был восстановлен по инициативе Русской церкви, он не имеет государственного статуса.
Урок в школе
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьДарья ДонцоваРоссияСССРСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Дарью Донцову и близко нельзя подпускать к школе.
11 сентября, 13:53
Владимир Ф. Быченков
2230004
только если парралельно ввести атеизм по учебникам 60-х годов. у нас вообщето светское государство по конституции
11 сентября, 13:48
Dyma Levkovsky
2011006
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