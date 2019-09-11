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РИА Новости

Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

13:33 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
"Действительно, это очень сложная задача (борьба с бедностью), но мне кажется, что это задача, которую мы способны решить, и если нам удастся выстроить этот адресный механизм, который мы постоянно ищем, то эта задача будет решена. Мы действительно не должны ставить приоритеты на заливание этой проблемы деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи, потому что все-таки ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост зарплат", - сказал Топилин.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время программы Диалог на канале Россия 24
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Медведев заявил, что помощь в борьбе с бедностью должна быть адресной
По его мнению, эти меры должны внести самый серьезный, самый существенный вклад в снижение бедности. Глава Минтруда добавил, что у людей бывают разные жизненные ситуации, и здесь нужно адресно помогать, чтобы граждане "из этой бедности вышли".
Для этого, по его словам, в прошлом году, и в этом году проходил эксперимент в ряде территорий, которые попали в десятку наименее развитых регионов. "В следующем году будем финансировать, так называемый социальный контракт, это будет семь миллиардов рублей, которые мы впервые выделяем в следующем году на эти цели", - сказал Топилин.
Он отметил, что семьям, которые считаются бедными, органы социальной защиты, органы занятости должны оказывать разную адресную помощь.
"Где-то это будет обучение, где-то это будет предоставление различных мер материальной поддержки для открытия собственного дела, где-то это будет помощь семье по каким-то трудным жизненным ситуациям, они бывают разные... С помощью адресных мер мы постепенно показатель наш будем достигать", - добавил министр.
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Максим ТопилинРоссияОбщество
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