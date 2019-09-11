Экс-командир "Альфы" заявил, что спецназ нельзя обвинять в трагедии Беслана

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спецназовцев, участвовавших в антитеррористической операции в Беслане в 2004 году, нельзя обвинять в произошедшей тогда трагедии, как это делают авторы ряда публикаций и видеосюжетов, заявил в интервью РИА Новости прославленный командир группы "Альфа", Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев.

Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. В канун 15-летия трагедии в интернете появился ряд публикаций и видеосюжетов, в которых вина за произошедшее возлагается на спецназ. Непосредственные участники тех событий из числа спецназовцев заявили о тенденциозности этих материалов.

По словам Зайцева, утверждения о вине спецназовцев - "это неправда". "И об этом надо заявлять, я это подчеркиваю. Потому что главная задача спецназа — спасти жизнь заложников. И в данном случае они это и делали – ценой своей жизни", - сказал Зайцев.

"Террорист там бросил гранату. И что должен был делать человек, офицер, подполковник, который находился рядом? Единственно правильное решение, которое он принял, – он бросился на ту гранату, закрыл ее своим телом. Он погиб, но люди вокруг спаслись. Как же можно его считать негодяем?!", - добавил экс-командир "Альфы".

По мнению Зайцева, надо говорить о причинах, позволивших террористам захватить школу в Беслане.

"Почему не говорят о тех, кто дал бандитам доехать до школы и проникнуть в нее? Почему не говорят, что басаевцы в 1995 году беспрепятственно приехали в Буденновск?", - отметил он.