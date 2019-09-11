Греф заявил о "критической важности" университетского образования

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на сессии "Школа будущего: куда движется мир? Новые образовательные платформы" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке

НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Университетское комплексное образование в современном мире становится критически важным, но сейчас в России университетом называют "что ни попадя", считает президент Сбербанка Герман Греф.

"Почему университетское образование ценно. Оно comprehensive (всестороннее). Университетское образование становится критически важным", - сказал он в среду на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета.

"Учась на мехмате, пожалуйста, берите курсы на других факультетах. Хотите работать в финансовой сфере, берите экономику, финансы, менеджмент. Это самое ценное", - сказал Греф.

По его словам, от "comprehensive-университета" можно взять гораздо больше, чем от политехнического института или медицинского вуза. Глава Сбербанка сказал, что в мире, например, практически не осталось отдельных медицинских вузов – все они стали частью таких университетов.