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РИА Новости

Греф заявил о "критической важности" университетского образования

13:18 11.09.2019 (обновлено: 14:45 11.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на сессии "Школа будущего: куда движется мир? Новые образовательные платформы" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на сессии Школа будущего: куда движется мир? Новые образовательные платформы в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Университетское комплексное образование в современном мире становится критически важным, но сейчас в России университетом называют "что ни попадя", считает президент Сбербанка Герман Греф.
"Почему университетское образование ценно. Оно comprehensive (всестороннее). Университетское образование становится критически важным", - сказал он в среду на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета.
"Учась на мехмате, пожалуйста, берите курсы на других факультетах. Хотите работать в финансовой сфере, берите экономику, финансы, менеджмент. Это самое ценное", - сказал Греф.
По его словам, от "comprehensive-университета" можно взять гораздо больше, чем от политехнического института или медицинского вуза. Глава Сбербанка сказал, что в мире, например, практически не осталось отдельных медицинских вузов – все они стали частью таких университетов.
"Одно медицинское образование сейчас никому не нужно, так же, как "чистые" физики и математики. Нужен комплекс, и это значительно тяжелее получить в каком-то узконаправленном вузе. Сейчас университетом называют все что ни попадя. В Советском союзе было очень ясно всегда. Институт – это профессиональная история, а университет – всеобъемлющая. Мир побеждает образование комплексное, и университет очень правильное место", - сказал Греф.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
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