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РИА Новости

Япония будет продолжать переговоры с Россией по мирному договору

13:09 11.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Япония настроена продолжать усилия по решению территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции после перестановок в правительстве.
Вместо Таро Коно министром иностранных дел в кабинете министров Японии стал Тосимицу Мотэги, который, по словам Абэ, проявил способности переговорщика при заключении соглашения о Транс-тихоокеанском партнерстве (ТПП).
"Мы исполнены решимостью продолжать переговоры о решении территориального вопроса и заключения мирного договора", - сказал Абэ. По его словам, эти вопросы Мотэги предстоит обсуждать с его российским коллегой Сергеем Лавровым.
Премьер Абэ также выразил надежду на то, что новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара успешно справится с задачей министра, курирующего экономические связи с Россией, вместо занимавшего этот пост ранее Хиросигэ Сэко.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума — 2019
5 сентября, 12:01Восточный экономический форум
Путин рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией
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Синдзо АбэСергей ЛавровЯпонияРоссияТокиоВ мире
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