Япония будет продолжать переговоры с Россией по мирному договору

ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Япония настроена продолжать усилия по решению территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции после перестановок в правительстве.

Вместо Таро Коно министром иностранных дел в кабинете министров Японии стал Тосимицу Мотэги, который, по словам Абэ, проявил способности переговорщика при заключении соглашения о Транс-тихоокеанском партнерстве (ТПП).

"Мы исполнены решимостью продолжать переговоры о решении территориального вопроса и заключения мирного договора", - сказал Абэ. По его словам, эти вопросы Мотэги предстоит обсуждать с его российским коллегой Сергеем Лавровым.