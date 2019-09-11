Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались около полудня по московскому времени. По данным Downdetector, в основном у пользователей не загружается сайт, некоторые из них жалуются на проблемы с доставкой сообщений и просмотром видео.

В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других российских городов.