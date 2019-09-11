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РИА Новости

Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои

13:05 11.09.2019 (обновлено: 13:59 11.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "ВКонтакте"
Страница социальной сети ВКонтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Страница социальной сети "ВКонтакте". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около полудня по московскому времени. По данным Downdetector, в основном у пользователей не загружается сайт, некоторые из них жалуются на проблемы с доставкой сообщений и просмотром видео.
В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других российских городов.
Позднее администрация соцсети сообщила, что у части пользователей не загружались изображения, но сейчас все работает.
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9 сентября, 02:09РИА Новости
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