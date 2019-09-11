СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии

УФА, 11 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.

Во вторник утром заслуженный научный деятель Удмуртии 78-летний Альберт Разин совершил самоубийство перед зданием парламента. Он был госпитализирован и скончался в больнице, не приходя в сознание.