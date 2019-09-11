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РИА Новости

В Кремле не считают, что отставка Болтона изменит отношения России и США

12:55 11.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Кремле не считают, что отставка даже такого высокопоставленного чиновника США как советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона скорректирует отношения РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.
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"Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого даже столь высокопоставленного чиновника может каким-то серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли сообщение об отставке Болтона повлиять на отношения США и РФ.
Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил, что Россия настроена на поиски выхода из того плачевного состояния, в котором по-прежнему находятся двусторонние отношения РФ и США.
"Но найти этот выход в одиночку мы не сможем. Это можно сделать только вдвоем, вот как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена", - отметил он.
Песков добавил, что отставка Болтона - это исключительно внутреннее дело американцев. "И мы не собираемся в эти дела вмешиваться, никогда, кстати говоря, не вмешивались и не собираемся вмешиваться сейчас", - подчеркнул он.
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