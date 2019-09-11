Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T12:58Z
https://ria.ru/20190911/1558563846.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155281/63/1552816303_0:153:3369:2048_1036x0_80_0_0_d2bf0f8580d368bbec55f33eaf536c0c.jpg
РИА Новости

Песков сообщил, что президент не смотрел фильм журналиста Дудя о Беслане

12:47 11.09.2019 (обновлено: 12:58 11.09.2019)
379
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что смотрел фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане, а президент РФ Владимир Путин - нет.
"Я смотрел, президент - нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он воздержался от оценки этого фильма в рамках конференц-колла. "Мне не совсем правильно на конференц-колле говорить о каких-то личных выводах и личных восприятиях. Вот вы меня отдельно спросите, я вам отдельно отвечу", - сказал Песков.
Древо скорби - монумент жертвам теракта 1 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане
2 сентября, 17:51РИА Новости
RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
Отвечая на уточняющий вопрос о том, интересуется ли президент темой Беслана, Песков сказал: "Эта тема, которая касается нашей страны, всего нашего народа, и так всегда будет".
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
Город, где не заканчивается траур: 15-я годовщина трагедии в Беслане
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

Траурные мероприятия в Беслане
1 из 12

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В память о погибших зажгли свечи.

Студенты Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова (СОГУ) зажигают свечи во время траурных мероприятий по жертвам теракта в школе Беслана, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, во Владикавказе
2 из 12

В память о погибших зажгли свечи.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года. 3 сентября 2019
3 из 12

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

Мужчина принес цветы на могилу на мемориальном кладбище Город ангелов в Беслане, где похоронены погибшие во время теракта в 1-й Бесланской школе 1-3 сентября 2004 года
4 из 12

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

Девушка в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
5 из 12

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

Жители зажигают свечи во дворе бывшей 1-й Бесланской школы в память погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года
6 из 12

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
7 из 12

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Память погибших почтили минутой молчания.

Жители Беслана во время траурных мероприятий, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, в помещении бывшей 1-й Бесланской школы
8 из 12

Память погибших почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

Цветы и игрушки в бывшей 1-й Бесланской школе, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
9 из 12

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

Жители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
10 из 12

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
11 из 12

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
12 из 12

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
2 из 12

В память о погибших зажгли свечи.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
3 из 12

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
4 из 12

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
5 из 12

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
7 из 12

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Память погибших почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
820200
Обсудить 0
Юрий ДудьДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков
РИА
Новости
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Политика по Арктике не поменяется из-за ухода Болтона, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом, заявил Песков
Экс-командир "Альфы" заявил, что спецназ нельзя обвинять в трагедии Беслана
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб
Поклонская опровергла сообщения о переходе на пост представителя МИД
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Нормализация отношений с Украиной требует длительной работы, заявил Песков
Здание Министерства Юстиции России
В российском Минюсте прокомментировали жалобу Украины в ЕСПЧ
Центральная мечеть в городе Нови-Пазар, Сербия
Партия мусульман Сербии потребовала автономии для части страны
Куры на птицефабрике
Минприроды исключило, что кур в башкирском Благовещенске потрошит чупакабра
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри
Журналист и блогер Юрий Дудь, победивший в номинации Лицо с экрана, на церемонии вручения 17-й ежегодной премии Человек года 2019 по версии журнала GQ
Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
20:36Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
Лента новостейМолния