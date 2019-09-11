Песков сообщил, что президент не смотрел фильм журналиста Дудя о Беслане

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что смотрел фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане, а президент РФ Владимир Путин - нет.

"Я смотрел, президент - нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он воздержался от оценки этого фильма в рамках конференц-колла. "Мне не совсем правильно на конференц-колле говорить о каких-то личных выводах и личных восприятиях. Вот вы меня отдельно спросите, я вам отдельно отвечу", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интересуется ли президент темой Беслана, Песков сказал: "Эта тема, которая касается нашей страны, всего нашего народа, и так всегда будет".