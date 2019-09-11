Песков сообщил, что президент не смотрел фильм журналиста Дудя о Беслане

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.
Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.
В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.
В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.
Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.
Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.
На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.
На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.
Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.
Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.
В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.
В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.
"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.
"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.
Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.
Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.
Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.
Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.
Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.
Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.
Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.
В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.
Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.
На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.
Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.
В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.
"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.
Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.
Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.
Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.