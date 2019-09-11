Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против Порошенко и Климкина

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о возможных злоупотреблениях служебным положением экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и бывшим президентом Петром Порошенко, цитирует сообщение НАБУ сайт телеканала "Громадское".
Также в НАБУ сообщили, что не могут предоставить больше информации по этому делу.
17 июля, 13:04Сказано в эфиреПолитик оценил шансы Порошенко сесть в тюрьму в ближайшее времяНа Украине возбудили 11 уголовных дел против Петра Порошенко и его команды. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал, с чем связана активизация противников экс-президента.
Против Порошенко и других высокопоставленных лиц заведены различные уголовные дела. По пяти из них бывший глава государства проходит как свидетель (например, по делу о гибели людей во время Евромайдана), а в 13 фигурирует.
Обвиняют его в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском"; незаконном завладении телеканалом "Прямой".
Он дважды давал показания, а после этого пять раз проигнорировал вызовы на допрос в Госбюро.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейская солидарность", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
26 июля, 17:10Сказано в эфире"Просто так не отпустят". Юрист о перспективах нового дела против ПорошенкоСуд в Киеве обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Петром Порошенко. В эфире радио Sputnik юрист в области международного права Марина Силкина объяснила, почему попытки привлечь экс-президента к уголовной ответственности будут продолжены.