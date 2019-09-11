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РИА Новости

Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против Порошенко и Климкина

12:36 11.09.2019 (обновлено: 16:17 11.09.2019)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Петр Порошенко и Павел Климкин
Петр Порошенко и Павел Климкин
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Петр Порошенко и Павел Климкин. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о возможных злоупотреблениях служебным положением экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и бывшим президентом Петром Порошенко, цитирует сообщение НАБУ сайт телеканала "Громадское".
Также в НАБУ сообщили, что не могут предоставить больше информации по этому делу.
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Против Порошенко и других высокопоставленных лиц заведены различные уголовные дела. По пяти из них бывший глава государства проходит как свидетель (например, по делу о гибели людей во время Евромайдана), а в 13 фигурирует.
Обвиняют его в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском"; незаконном завладении телеканалом "Прямой".
Он дважды давал показания, а после этого пять раз проигнорировал вызовы на допрос в Госбюро.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейская солидарность", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
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Павел КлимкинПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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