Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против Порошенко и Климкина

"Просто так не отпустят". Юрист о перспективах нового дела против Порошенко Суд в Киеве обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Петром Порошенко. В эфире радио Sputnik юрист в области международного права Марина Силкина объяснила, почему попытки привлечь экс-президента к уголовной ответственности будут продолжены.