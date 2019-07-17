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РИА Новости

На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

Вчера, 11:40
89557
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Об этом на брифинге сообщил директор бюро Роман Труба.
Он также отметил, что сегодня Порошенко вызывали на допрос как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", однако бывший глава государства в ГБУ не явился. В связи с этим ему отправят повторную повестку.
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Однако, по словам адвоката экс-президента Украины Игоря Голованя, Порошенко не получал повесток на допрос в ГБУ и в любом случае до парламентских выборов к следователю не пойдет, так как занят "в деятельности, связанной с выборами".

"Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019 года", — заявил он в письме, опубликованном на сайте издания "Украинская правда".

Уголовные дела против Порошенко

Порошенко ранее стал фигурантом нескольких уголовных дел — в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.
Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
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58914312112019
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Популярные комментарии
Беги, Петя, беги))
17 июля, 11:40
ЛСЛео Силард
22391003
Порошенке сейчас как воздух нужно попасть в Раду и прикрыться депутатской неприкосновенностью... К сожалению в стране достаточная часть населения уровня амёб, так что прикрытие ему фактически обеспеченно...
17 июля, 12:15
LLLav Li
5130612
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