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РИА Новости

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" открыла новый рентгеновский источник

12:19 11.09.2019
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© РоскосмосАстрофизическая обсерватория "Спектр-РГ"
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
© Роскосмос
Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", выведенная на орбиту в июле, с помощью российского телескопа ART-XC открыла новый рентгеновский источник в галактике Млечный Путь, сообщил "Роскосмос".
"После продолжительного периода калибровок российский телескоп ART-XC на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" приступил к выполнению ранней научной программы. В первом сканирующем наблюдении балджа (центрального "утолщения") галактики Млечный Путь удалось обнаружить новый рентгеновский источник SRGA J174956-34086 (SRGA - источник обсерватории SRG, открытый телескопом ART-XC)", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что на всем небе известно около миллиона рентгеновских источников. Около сотни из них имеют собственные имена, а все остальные называются единообразно - короткая аббревиатура в честь обсерватории, которая первой открыла этот источник, и координаты в экваториальной системе.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку, находящуюся в 1,5 миллиона километрах от Земли (точка Лагранжа L2 системы Земля-Солнце), 21 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.
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После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
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Спектр-РГРоссийская академия наукРоскосмосМоскваРИА Наука
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