Космическая обсерватория "Спектр-РГ" открыла новый рентгеновский источник

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", выведенная на орбиту в июле, с помощью российского телескопа ART-XC открыла новый рентгеновский источник в галактике Млечный Путь, сообщил "Роскосмос".

"После продолжительного периода калибровок российский телескоп ART-XC на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" приступил к выполнению ранней научной программы. В первом сканирующем наблюдении балджа (центрального "утолщения") галактики Млечный Путь удалось обнаружить новый рентгеновский источник SRGA J174956-34086 (SRGA - источник обсерватории SRG, открытый телескопом ART-XC)", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации

После продолжительного периода калибровок российский телескоп ART-XC на борту обсерватории #СпектрРГ приступил к выполнению научной программы — https://t.co/JwXclS1GeG



💫В первом сканирующем наблюдении балджа галактики удалось обнаружить рентгеновский источник SRGA J174956-34086 pic.twitter.com/aaMz8qBLX1 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 сентября 2019 г.

Отмечается, что на всем небе известно около миллиона рентгеновских источников. Около сотни из них имеют собственные имена, а все остальные называются единообразно - короткая аббревиатура в честь обсерватории, которая первой открыла этот источник, и координаты в экваториальной системе.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку, находящуюся в 1,5 миллиона километрах от Земли (точка Лагранжа L2 системы Земля-Солнце), 21 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.

После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.