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РИА Новости
Единый день голосования

В крымском избиркоме уверены в правильном распределении мандатов в Госсовет

12:19 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев
Председатель Центральной избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Глава крымского избиркома Михаил Малышев уверен в правильном распределении мандатов в новом созыве республиканского парламента и заявил, что если КПРФ решит обратиться в суд, то перспективы процесса "абсолютно очевидны".
"Мы пригласили представителя КПРФ и буквально на пальцах покажем, каким образом происходит расчет, как это делает система ГАС "Выборы" и как это делалось в 2014 году. Если они не согласятся, то могут обращаться в том числе и в судебные инстанции. Для нас перспективы этого обращения абсолютно очевидны", - сказал Малышев журналистам.
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Как пояснил РИА Новости первый секретарь крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко, по их подсчетам, партия должна была получить в парламенте Крыма шесть мандатов, а не пять. "В совет нового созыва нас должно зайти шесть человек. Согласно нашей математике, по тем предварительным данным, что у нас есть, у нас получилось шесть человек", - сказал Богатыренко.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье. По их итогам в состав парламента избраны 75 депутатов. В госсовет прошли три партии: "Единая Россия" набрала 54,70%, ЛДПР – 16,84%, КПРФ – 8,22%. Кроме того, кандидаты от ЕР победили во всех 25 одномандатных округах. В итоге ЕР получила 60 мандатов из 75, ЛДПР – 10, КПРФ – 5.
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