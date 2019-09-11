В крымском избиркоме уверены в правильном распределении мандатов в Госсовет

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Глава крымского избиркома Михаил Малышев уверен в правильном распределении мандатов в новом созыве республиканского парламента и заявил, что если КПРФ решит обратиться в суд, то перспективы процесса "абсолютно очевидны".

"Мы пригласили представителя КПРФ и буквально на пальцах покажем, каким образом происходит расчет, как это делает система ГАС "Выборы" и как это делалось в 2014 году. Если они не согласятся, то могут обращаться в том числе и в судебные инстанции. Для нас перспективы этого обращения абсолютно очевидны", - сказал Малышев журналистам.

Как пояснил РИА Новости первый секретарь крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко, по их подсчетам, партия должна была получить в парламенте Крыма шесть мандатов, а не пять. "В совет нового созыва нас должно зайти шесть человек. Согласно нашей математике, по тем предварительным данным, что у нас есть, у нас получилось шесть человек", - сказал Богатыренко.