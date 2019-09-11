Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T12:03Z
https://ria.ru/20190911/1558560956.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150952/73/1509527361_0:127:3071:1854_1036x0_80_0_0_824320a4463c3137ac0c68ce4370862f.jpg
РИА Новости

На верфи в Татарстане заложили новый малый ракетный корабль "Тайфун"

12:03 11.09.2019
714
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800
Малый ракетный корабль Тайфун проекта 22800
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800. Архивное фото
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, 11 сен - РИА Новости. Пятый в серии малый ракетный корабль проекта 22800, которому присвоено наименование "Тайфун", заложен в среду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для ВМФ России, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Этот корабль – пятый в серии, которые строит для Военно-морского флота корпорации "Ак Барс". Корабль этого проекта безусловно является уникальным. Отмечу, что сегодня Военно-морской флот России находится на стадии своего активного развития. Наряду с развёрнутым серийным строительством малых ракетных кораблей, патрульных кораблей, противоминных кораблей ведётся и серийное строительство кораблей крупного водоизмещения. Строящиеся классы кораблей малого и крупного водоизмещения позволяют нам иметь самодостаточные надводные силы", - сказал главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
Малые ракетные корабли проекта 21631 Великий Устюг и Углич
8 июля, 14:07Новое оружие России
Ракетные корабли проекта "Буян-М" получат российские главные двигатели
По его словам, строительство этой серии в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года планируется завершить до 2026 года. "Эти сроки наглядно демонстрируют тот факт, что мы сохранили все лучшие традиции надводного кораблестроения", - подчеркнул главком ВМФ РФ.
Согласно данным разработчика – ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург), малые ракетные корабли проекта 22800 ("Каракурт") являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России, относятся к кораблям третьего ранга. Назначение кораблей этого проекта – ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени.
Особенность перспективного проекта заключается в том, что данные корабли с водоизмещением около 870 тонн и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов, смогут работать самостоятельно или в составе корабельных групп в зависимости от поставленных боевых задач. По мнению многих военных экспертов, своей ударной мощью "Каракурты" опережают все современные аналоги.
АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" производит боевые корабли различных классов, в том числе малые ракетные корабли, сторожевые корабли, противодиверсионные катера. На заводе за его почти 125-летнюю историю построено более 1,5 тысячи военных и гражданских судов, различные модификации барж, танкеров и сухогрузов.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33РИА Новости
Самые мощные армии в мире
1600000
Обсудить 1
Николай ЕвменовЗеленодольский завод имени А. М. ГорькогоТатарстанРоссияСанкт-ПетербургБезопасность
Рекомендуем
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА
Новости
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Лента
новостей
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Отель в Турции
Посол России прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
Лента новостейМолния