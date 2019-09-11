На верфи в Татарстане заложили новый малый ракетный корабль "Тайфун"

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, 11 сен - РИА Новости. Пятый в серии малый ракетный корабль проекта 22800, которому присвоено наименование "Тайфун", заложен в среду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для ВМФ России, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Этот корабль – пятый в серии, которые строит для Военно-морского флота корпорации "Ак Барс". Корабль этого проекта безусловно является уникальным. Отмечу, что сегодня Военно-морской флот России находится на стадии своего активного развития. Наряду с развёрнутым серийным строительством малых ракетных кораблей, патрульных кораблей, противоминных кораблей ведётся и серийное строительство кораблей крупного водоизмещения. Строящиеся классы кораблей малого и крупного водоизмещения позволяют нам иметь самодостаточные надводные силы", - сказал главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

По его словам, строительство этой серии в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года планируется завершить до 2026 года. "Эти сроки наглядно демонстрируют тот факт, что мы сохранили все лучшие традиции надводного кораблестроения", - подчеркнул главком ВМФ РФ.

Согласно данным разработчика – ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург), малые ракетные корабли проекта 22800 ("Каракурт") являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России, относятся к кораблям третьего ранга. Назначение кораблей этого проекта – ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени.

Особенность перспективного проекта заключается в том, что данные корабли с водоизмещением около 870 тонн и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов, смогут работать самостоятельно или в составе корабельных групп в зависимости от поставленных боевых задач. По мнению многих военных экспертов, своей ударной мощью "Каракурты" опережают все современные аналоги.