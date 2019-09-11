Патриарх в День трезвости призвал христиан "являть пример воздержания"

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к верующим по случаю Дня трезвости, призвав каждого христианина "являть пример воздержания и умеренности".

Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Петербурге, с 1914 года его начали отмечать регулярно. Дата 11 сентября была выбрана не случайно - в этот день православный мир вспоминает смерть Иоанна Крестителя на пьяном пиру во дворце иудейского царя Ирода. В этот день верующие соблюдают строгий пост, до революции на Руси закрывались винные лавки, и прекращалась продажа алкогольных напитков. В СССР День трезвости не отмечался, традиция возобновилась в 2005 году. Праздник был восстановлен по инициативе Русской церкви.

По словам патриарха, эта дата была выбрана "в напоминание об особой духовной значимости трезвого образа жизни и о трагических последствиях злоупотребления алкоголем".

"Церковь призывает каждого христианина являть пример воздержания и умеренности. Отрадно отметить, что за последние годы все больше людей отказываются от вредных привычек и пагубных пристрастий, избирают трезвенный образ жизни", - говорится в обращении, текст которого распространила пресс-служба предстоятеля.

Как отметил патриарх, за последние годы число епархиальных и приходских организаций, помогающих людям преодолевать алкогольную и иные зависимости, значительно увеличилось, однако проблема по-прежнему остается актуальной, и важно и в дальнейшем прилагать общецерковные усилия для ее разрешения.

Предстоятель РПЦ также напомнил слова святителя Иоанна Златоуста о том, что "не вино худо, но неумеренность порочна, вино есть дар Божий, а неумеренность - изобретение диавола".