Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T12:16Z
https://ria.ru/20190911/1558559940.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155694/62/1556946292_0:187:2423:1550_1036x0_80_0_0_c71df8f3f4167c6332acc8a9d76c2910.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх в День трезвости призвал христиан "являть пример воздержания"

11:47 11.09.2019 (обновлено: 12:16 11.09.2019)
784
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к верующим по случаю Дня трезвости, призвав каждого христианина "являть пример воздержания и умеренности".
Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Петербурге, с 1914 года его начали отмечать регулярно. Дата 11 сентября была выбрана не случайно - в этот день православный мир вспоминает смерть Иоанна Крестителя на пьяном пиру во дворце иудейского царя Ирода. В этот день верующие соблюдают строгий пост, до революции на Руси закрывались винные лавки, и прекращалась продажа алкогольных напитков. В СССР День трезвости не отмечался, традиция возобновилась в 2005 году. Праздник был восстановлен по инициативе Русской церкви.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
9 сентября, 11:35Радио
Мобильное приложение заменит россиянам паспорт при покупке алкоголя
По словам патриарха, эта дата была выбрана "в напоминание об особой духовной значимости трезвого образа жизни и о трагических последствиях злоупотребления алкоголем".
"Церковь призывает каждого христианина являть пример воздержания и умеренности. Отрадно отметить, что за последние годы все больше людей отказываются от вредных привычек и пагубных пристрастий, избирают трезвенный образ жизни", - говорится в обращении, текст которого распространила пресс-служба предстоятеля.
Как отметил патриарх, за последние годы число епархиальных и приходских организаций, помогающих людям преодолевать алкогольную и иные зависимости, значительно увеличилось, однако проблема по-прежнему остается актуальной, и важно и в дальнейшем прилагать общецерковные усилия для ее разрешения.
Предстоятель РПЦ также напомнил слова святителя Иоанна Златоуста о том, что "не вино худо, но неумеренность порочна, вино есть дар Божий, а неумеренность - изобретение диавола".
Решением Священного синода в июле 2016 года была принята концепция по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, а в 2012 году церковь приняла документ "Об участии в реабилитации наркозависимых". Сегодня в десятках церковных приютов и реабилитационных центров получают помощь алкоголезависимые и их родственники.
За здоровье!
11:05РИА Новости
"За здоровье!": как меняется потребление алкоголя в России
1340018
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА
Новости
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Лента
новостей
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Отель в Турции
Посол России прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния